Delhi Fire: दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जल कर हुआ राख!

Chandni chowk electronic market: पुरानी दिल्‍ली के चांदनी चौक इलाके में भयंकर आग लग गई. ये आग यहां के भागीरथ पैलेस में लगी है. आग लगने की खबर मिलने के बाद ही वहां दमकल की 18 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग को बुझाने का काम अभी भी जारी है. इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसलिए आग लगने से बड़े स्‍तर पर आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. इस घटना की सूचना के बाद ही इस इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयंकर थी कि वहां पर धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होने की वजह से देखते ही देखते आग ने तेजी पकड़ ली. दूर से ही पूरे इलाके में आग की लपटें दिखाई दे रही है. इस मार्केट में संकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीमों को वहां जाने में दिक्‍कत का सामना करना पड़ा है.

आग लगने के बाद मची अफरा-तफरी

चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में भयंकर आग लग गई. ये घटना गुरुवार, 24 नवंबर रात 9.30 बजे के आसपास की बताई जा रही है. इस आग ने लगभग 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है. आग के वीडियो से ही समझा जा सकता है कि ये लपटें कितनी भयंकर और भयावह है. आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 18 से 20 गाड़ियां जा चुकी है. ये मार्केट काफी पुरानाा है, इसी वजह से यहा की गलियां भी काफी संकरी है. इस कारण से दमकल कर्मियों को भी वहां तक पहुंचने में काफी दिक्‍कत हुई.

फायर सेफ्टी पर उठ रहे हैं सवाल

Massive fire breaks out at Bhagirath Palace market in Chandni Chowk, Delhi pic.twitter.com/YBSZPJKtA3

— Hemant Rajaura (@hemantrajora_) November 24, 2022