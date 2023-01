Social Media News: अमूल के पूर्व एमडी आरएस सोढ़ी ने हाल ही में ट्विटर पर 800 रुपये किलो शाकाहारी घी बेचने वाली एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. सोढ़ी उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें FSSAI से पूछा गया था कि बीज और अखरोट के तेल से बने शाकाहारी उत्पाद को घी कैसे कहा जा सकता है और वे इसकी अनुमति कैसे देते हैं.

सोढ़ी ने ट्विटर पर लिखा, ‘यह उपभोक्ता के साथ उच्चतम स्तर का धोखा है. 2-3 वनस्पति तेलों का मिश्रण, जिसकी कीमत 250 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है, 800 रुपये में बेचा जा रहा है. @fssaiindia को ऐसे सभी नकली फूड प्रॉक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.’ सोढ़ी ने यह ट्वीट 20 जनवरी को किया था और अब तक इसे 23,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. पोस्ट को नेटिज़न्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.

This is cheating of consumer of highest order . A blend of 2-3 vegitable oils ,of not costing more than Rs 250 per kg ,being sold at Rs 800.@fssaiindia must take action against all such fake food products.@suraiya95 @NDDB_Coop @shilpaanand https://t.co/7QwLTy7UId

— R S Sodhi (@Rssamul) January 20, 2023