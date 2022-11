Ex Navy officer Murder Case: नेवी के पूर्व अधिकारी की पत्नी और बेटे ने की हत्या, सजा से बचने के लिए शव के किए 6 टुकड़े

Former Indian Navy official was Murdered: डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान नेवी के पूर्व अधिकारी उज्जवल चक्रवर्ती के तौर पर की गई. शव ठिकाने लगाने के लिए उसे 6 टुकड़ों में काटकर तालाब और जंगल में फेंक दिया गया. खबर है कि शव को ठिकाने लगाने में मां ने बेटे का साथ दिया था.