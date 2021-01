France ने कश्मीर पर किया भारत का समर्थन, Macron के सलाहकार ने कहा ‘हमने चीन को कोई खेल खेलने नहीं दिया’

नई दिल्ली: इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले फ्रांस (France) ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन किया है. फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस, कश्मीर (Kashmir) मुद्दे पर भारत का समर्थक रहा है. फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक वार्षिक संवाद के लिए भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुएल बोन (Emmanuel Bonne) ने चीन को निशाना बनाते हुए कहा कि फ्रांस (France) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में चीन को कभी कोई 'प्रक्रियागत खेल' खेलने की अनुमति नहीं दी.

इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुएल बोन (Emmanuel Bonne) ने कहा कि चीन जब नियम तोड़ता है, तो हमें बेहद मजबूत और बेहद स्पष्ट होना होगा. हिंद महासागर में हमारी नौसेना की मौजूदगी की यही भावना है. बोन ने कहा कि फ्रांस ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह) के करीब है और भविष्य में उसके साथ कुछ नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है.

Whether it be on Kashmir, we've been supportive of India in the security concern. We haven't let the Chinese play any kind of procedural games. When it comes to the Himalayas, check our statements, they are perfectly clear: Emmanuel Bonne, Diplomatic Advisor to French President pic.twitter.com/pv5XPdNPh5

— ANI (@ANI) January 7, 2021