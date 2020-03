इस रैन बसेरे पर मिल रहा है फ्री खाना, दिल्ली में कोई नहीं सोएगा भूखे पेट

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे भारत में 25 मार्च से लगातार 21 दिन तक लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन की वजह से किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों पर मुफ्त खाना बांटने का फैसला किया है. दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित रैन बसेरा में फ्री में खाना बांट गया.

बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में कोई भी भूखा नहीं सोएगा.

Free meals being provided by Delhi Government at a 'Rain Basera' on Baba Kharak Singh Marg. Chief Minister Arvind Kejriwal and Lt Governor Anil Baijal had assured in the media briefing earlier today that no one will sleep hungry in the city during #21daysLockdown. #COVID19 pic.twitter.com/MidHoc7hDI

— ANI (@ANI) March 25, 2020