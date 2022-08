गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भव्य आरती से हुई दिन की शुरुआत; देखें VIDEO

Ganesh Chaturthi 2022: भगवान गणेश को समर्पित दस दिनों तक चलने वाले उत्सव का बहुत धार्मिक महत्व है. इस अवसर पर श्री सिद्धिविनायक मंदिर की आरती देखने का भी भक्तों में खास उत्साह रहता है. लोग इसे देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं. बता दें कि आज गणेश चतुर्थी है. लोग बप्पा को लाते हैं और खूब सेवा करते हैं.

#WATCH | Maharashtra: 'Aarti' being performed at the Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai on the occasion #GaneshChaturthi. pic.twitter.com/514Vzbq3T8

— ANI (@ANI) August 30, 2022