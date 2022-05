DNA Analysis: 'झूठ बोलना बंद कर दें और आप जो हैं उसे स्वीकार कर लें'

DNA Analysis: बुद्ध पूर्णिमा पर पूरी दुनिया में लोगों ने भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना की. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आइये हम आपको उनके 4 महान विचारों के बारे में बताते हैं. बुद्ध कहते थे अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें और आप जो हैं उसे स्वीकार कर लें. लेकिन आज के दौर में सच को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है और सच ही कई बार विवाद का विषय बन जाता है.

अगर आपने कोई गलती कर दी है..

बुद्ध कहते थे कि तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिप सकतीं- सूर्य, चंद्रमा और सत्य. अगर आपने कोई गलती कर दी है और उसे छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो याद रखें कि सत्य ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा.

वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए

महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि सुखी जीवन के लिए भूतकाल में हुई घटनाओं का दुख नहीं मनाना चाहिए और ना ही भविष्य के सपने से घिरा रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए. वैसे इस विचार का आधुनिकरण भी हो चुका है, जिसे Yolo कहते हैं. इसका अर्थ है, You Only Live Once, यानी आप एक बार ही जीते हैं. इसलिए इस जीवन को वर्तमान में रहकर जिए.

महात्मा बुद्ध का चौथा विचार

महात्मा बुद्ध का चौथा विचार था.. शरीर और मन को स्वस्थ रखें. इस दौर में सबसे जरूरी है खुद को स्वस्थ रखना. और शरीर को स्वस्थ रखना किसी भी इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है. महात्मा बुद्ध के ये विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं. ये ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से मजबूत बने रहने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि ये आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की सीख भी देते हैं.

