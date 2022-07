Watch: पीएम मोदी को बच्चों ने सुनाया शिव तांडव स्तोत्र, सोशल मीडिया पर हो रही खूब तारीफ

Students Recite Shiv Tandav Stotra to PM Modi: प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी वाराणसी में अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन कर रहे थे. इस दौरान सरकारी स्कूल के छात्रों ने पीएम को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया. बता दें कि इस किचन में एक लाख बच्चों के लिए मिड डे मिल तैयार किया जाएगा. किचन में लगी मशीन से केवल एक घंटे में 40 हजार रोटियां तैयार हो जाएंगी. इस किचन को 15 हजार वर्ग मीटर में में बनाया गया है. इसे बनाने में 24 करोड़ रुपये की लागत आई है. इस किचन में बनी कड़ाही में एक बार में 1600 लीटर दाल तैयार होगी.

पीएम ने बढ़ाया हौसला

किचन के उद्घाटन के अवसर पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया. PM मोदी ने बच्चे से शिव तांडव स्रोत सुनकर उसका हौसला बढ़ाया.

शिक्षा समागम का उद्घाटन

वहीं, पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर-रुद्राक्ष का दौरा भी किया था. उन्होंने यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने यहां 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया.

काशी की दिख रही दूसरी तस्वीर

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी हमेशा से जीवंत, निरंतर प्रवाहमान रही है. अब काशी ने एक तस्वीर पूरे देश को दिखाई है, जिसमें विरासत भी है और विकास भी है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है. संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओँ को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर overhaul पर भी काम हुआ है.

तेजी से देश का हो रहा विकास

उन्होंने कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए IIT और IIM की स्थापना हो रही है. नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें skilled बनाने पर है. हमारे युवा skilled हों, confident हों, practical और calculative हो, शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है. कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उबरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है.0

अब निजी क्षेत्र की भी है भागीदारी

पीएम मोदी ने कहा कि आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं. स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए नई दुनिया बन रही है. देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं. हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को दे.

स्वच्छ भारत मिशन में मीडिया की अहम भूमिका

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार, शिक्षा को संकुचित सोच के दायरों से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है. स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान में हमारे मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है, उसकी पूरे देश और दुनिया में आज भी सराहना होती है. इसी तरह, अमृत महोत्सव में देश के संकल्पों में भी आप भागीदार बन सकते हैं. कोई भी भारतीय best information, best knowledge, best skill और best opportunity से सिर्फ भाषा के कारण वंचित ना रहे, ये हमारा प्रयास है.

