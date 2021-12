महिला के साथ बेरहमी से पिटाई का CCTV फुटेज वायरल, 'आप' विधायक वंदना पर आरोप

नई दिल्ली: राजधानी के शालीमार बाग (Shalimar Bagh) इलाके में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. यह वारदात सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में भी कैद हो गई. यह हमला 19 नवंबर को हुआ. पिटाई के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डिस्चार्ज होने के बाद पीड़िता ने आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थानीय विधायक पर गुंडे भेज कर पिटवाने का आरोप लगाया है.

फुटेज से मिली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक महिला के साथ कुछ पुरुष और महिलाएं लाठी-डंडों से मारपीट कर रहे हैं.

महिला को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही है. बीते मंगलवार को वह जैसे ही वो व्हीलचेयर से अस्पताल से बाहर आई तो उसने सबसे पहले CCTV फुटेज निकलवाई, ताकि कानूनी मदद के जरिए दोषियों को सजा दिलवाई जा सके.

#WATCH | A group of persons beat up a woman with sticks in a residential colony in Shalimar Bagh area of Delhi on November 19

Based on the woman's complaint, Delhi Police has registered an FIR against unknown persons, it said.

(CCTV footage of the incident) pic.twitter.com/YmZRtD7COu

— ANI (@ANI) December 1, 2021