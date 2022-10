Gujarat-HP Election 2022: गुजरात, हिमाचल प्रदेश में आज होगा चुनाव का ऐलान, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Election Commission Press Conference Today: भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज दोपहर 3 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा. बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. बता दें कि दोनों ही राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव की अटकलें लगाई जा रही थीं. ऐसे में आज सबकी नजर इस पीसी पर होगी कि आखिर दोनों जगह चुनाव कब होंगे.

गुजरात में 2017 के चुनाव में क्या थी स्थिति

2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव की 198 सीटों के लिए 2 चरणों में हुए थे. औसतन 68.41 फीसदी मतदान हुआ था. इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर तो कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी. एनसीपी को 1, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को तीन सीटों पर जीत मिली थी. इससे पहले 2012 में हुए चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 61 सीटों पर जीत मिली थी.

