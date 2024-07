Surat News: बारिश के बाद दौरे पर निकले थे डिप्टी मेयर, रास्ते में कीचड़ मिला तो चढ़ गए अफसर के कंधों पर

Surat Rain Deputy Mayor Narendra Patil: किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में नेता और अफसर प्रशासन की रीढ़ होते हैं. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने काम और व्यवहार से समाज में आदर्श पेश करेंगे. लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो सबको अपना सिर शर्म से झुकाने को मजबूर कर देती हैं. अब ऐसी ही एक घटना गुजरात के सूरत शहर में सामने आई है. असल में देश के बाकी इलाकों की तरह वहां भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

इलाके का दौरा करने निकले डिप्टी मेयर

सूरत में आज भी झमाझम बारिश हुई, जिससे कई जगह जलभराव हो गया. जब पानी कुछ कम हुआ तो शहर के डिप्टी मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र पाटिल जायजा लेने के लिए बाहर निकल पड़े. इस दौरान वे एक ऐसी सड़क पर पहुंचे जहां रोड और फुटपाथ के बीच की 2 फीट की जगह में कीचड़ जमा था.

कीचड़ से बचने के लिए कर दिया ये काम

अब नेताजी को यह कहां गवारा था कि कीचड़ में चलने से उनके जूते और पैंट खराब हो जाएं. वह भी शहर के डिप्टी मेयर के. लिहाजा डिप्टी मेयर ने अपने साथ गश्त कर रहे फायर ब्रिगेड के एक जवान को इशारे से बुलाया और उसके कंधों पर चढ़कर वह दूरी पार की. अब नेताजी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लोग अब इस हरकत के लिए इंटरनेट पर डिप्टी मेयर पर भड़ास निकाल रहे हैं.

On Saturday, body of a drowned youth was discovered in Surat city, #Gujarat. As the waters receded, BJP leaders & Deputy Mayor Narendra Patil arrived at the scene. The area had a mud.When a fire officer requested assistance to mayor, mayor ended up sitting on officer’s shoulders. pic.twitter.com/AZ3oewkF01

— Dilip Singh Kshatriya (@Kshatriyadilip) July 28, 2024