ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, 'शिवलिंग' समेत नहीं होगा पूरे परिसर का ASI सर्वे

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के बाकी बचे हुए हिस्से का ASI सर्वे नहीं होगा. हिंदू पक्ष ने बंद तहखाने के अलावा पूरे परिसर और वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की थी, जिसे सिविल जज सीनियर डिविजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा.

टिकी थीं सबकी नजरें

ज्ञानवापी मामले पर आज सबकी नजरें थीं. वो इसलिए क्योंकि 33 साल पुराने मामले में कोर्ट को फैसला सुनाना था. ये 1991 का लॉर्ड विशेश्वर Vs अंजुमन इंतजामिया का मामला है, जिसमें हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे 100 फीट के शिवलिंग का दावा किया है और मंदिर में पूजा पाठ का इजाजत देने की मांग के अलावा शेष परिसर की खुदाई कराकर ASI सर्वे की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील?

ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, 'न्यायालय ने एएसआई की ओर से पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा के अतिरिक्त सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है. हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे.'

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: On the Gyanvapi case, Hindu side Advocate Vijay Shankar Rastogi says, "This decision is against the rules and facts. I am upset with this and will go to the upper court and challenge it... According to the order of 8.4.2021, a 5-member committee… pic.twitter.com/YhNYta2tzp

— ANI (@ANI) October 25, 2024