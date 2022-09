Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा बयान, छावनी में तब्दील हुआ वाराणसी

Section144 in Varanasi: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi and Shringar Gauri Case) में वाराणसी जिला अदालत का फैसला आज (12 सितंबर) आएगा. वाराणसी के जिला जज डॉ एके विश्वेश यह तय करेंगे कि ज्ञानवापी का जो सर्वे (Gyanvapi Survey) हुआ था वो सही था या नहीं, क्योंकि ज्ञानवापी के मुकदमे की शुरुआत वहीं से हुई है. इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील वीएस जैन ने कहा, आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. 1991 वर्शिप एक्ट हमारे हक में लागू होता है. अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो हम एएसआई सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वाराणसी कोर्ट परिसर में इस वक्त 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. बम निरोधक दस्ता लगातार गश्त लगा रहा है. डॉग स्क्वॉड के जरिये भी नज़र रखी जा रही है. सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. कोर्ट परिसर के आसपास बाहरी व्यक्ति को खड़े होने की इजाज़त नहीं दी गई है. क्विक रिस्पॉन्स टीम्स को भी तैनात किया गया है.

Gyanvapi mosque case | Today the court will deliver its judgment on the maintainability of the suit. 1991 Worship Act applies in our favour. If judgment comes in our favour, then we'll seek for ASI survey, carbon dating of Shivling: Adv VS Jain, representing the Hindu side #UP pic.twitter.com/LgYOftdGYB

