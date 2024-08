कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा में भाजपा की मुश्किल बढ़ेगी?

Haryana Vidhan Sabha Chunav 2024: हरियाणा में विधानसभा के लिए 1 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है. इस बीच जननायक जनता पार्टी (JJP) नेता और हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ नहीं जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी खुलकर बात की है. न्यूज़ एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि पिछली बार भी हम किंग मेकर थे और हमारी चाबी ने विधानसभा का ताला खोला था. आने वाले दिनों में भी जेजेपी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी होगी.

बीजेपी के साथ नहीं तो क्या इंडिया गठबंधन में जाएगी जेजेपी?

एनडीए से अलग होने पर दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा, 'पहलवानों के आंदोलन और किसान आंदोलन हुए. मैंने अपना स्टैंड कभी एनडीए से अलग नहीं किया. लेकिन, अगर एनडीए में सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में कौन विश्वास दिलाएगा. छोटे से एक स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुए ए दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए.'

दुष्यंत चौटाला ने अपने पुराने बयान, 'दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं' पर कहा, 'मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा.' क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, इस सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, 'देखते हैं. अगर हमारे पास संख्या हुई और हां, अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता से लिया जाता है तो क्यों नहीं. जरूर साथ जाएंगे.'

#WATCH | Former Haryana Dy CM and JJP Leader Dushyant Chautala says, " I can on record assure you that I won't go to BJP..."

When asked if he will ally with INDIA alliance, he says, "Let's see if we have the numbers and yes if our party is taken as a priority, then why not? pic.twitter.com/J5jyoMyIa0

— ANI (@ANI) August 25, 2024