उपेंद्र.. मुकेश.. मंजू यादव समेत 6 गिरफ्तार, IG ने बताया मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

Suraj Pal Bhole Baba: उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा सूरजपाल उर्फ भोले के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण 123 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद हाहाकार मचा हुआ है और कुछ लोगों ने अब तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इसी बीच अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि आयोजन समिति के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जांच कहां तक पहुंची है.

असल में अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या 121 है. सभी शवों की पहचान कर ली गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है. उन्होंने यह भी कहा घटना में चार पुरुषों और दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वे सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और 'सेवादार' के रूप में काम करते हैं.

शलभ माथुर के मुताबिक गिरफ्तार हुए लोगों में उपेंद्र, मुकेश और मंजू यादव शामिल हैं. ये सभी बाबा के सेवादार के रूप में काम करते हैं. शलभ माथुर ने यह भी कहा है कि हम भोले बाबा के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं. उनके नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गयी थी

#WATCH | On Hathras stampede incident, Aligarh IG Shalabh Mathur says, "We are inquiring about 'Bhole Baba's' criminal history. Permission for the event was not taken in his name. " pic.twitter.com/5mvGjDLeCY

