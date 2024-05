'या तो सरेंडर कर दो या फिर मेरा गुस्सा झेलो...', दादा देवगौड़ा ने पोते रेवन्ना को दे दिया अल्टीमेटम

Lok Sabha Election 2024: 'या तो सरेंडर कर दो या फिर परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा.' ये शब्द पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहे हैं अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना से, जो कर्नाटक के हासन सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं. रेवन्ना पर कई महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है.

33 साल के प्रज्वल पर जब महिलाओं ने आरोप लगाए तो पूरे देश में खलबली मच गई. इन आरोपों में रेप, यौन उत्पीड़न, महिला को निर्वस्त्र करना और पीड़ितों को डराने-धमकाने के लिए जबरन यौन कृत्यों की वीडियोग्राफी शामिल है. विपक्ष ने इसे जमकर मुद्दा बनाया.

देवगौड़ा ने लिखा खत

एचडी देवगौड़ा ने एक सार्वजनिक खत में लिखा, 'मैंने 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में मीडिया से बात की थी, जब मैं मंदिर पूजा के लिए जा रहा था. उसने मुझे, परिवार, दोस्त और पार्टी कार्यकर्ताओं को जो दर्द और शॉक दिया है, उससे उबरने में मुझे कुछ वक्त लगेगा. मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर वह दोषी पाया जाए तो उसे सख्त सजा दी जाए. मेरे बेटे और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी आरोपों के बाद यही बात कही है.'

I have issued a warning to @iPrajwalRevanna to return immediately from wherever he is and subject himself to the legal process. He should not test my patience any further. pic.twitter.com/kCMuNJOvAo

— H D Deve Gowda (@H_D_Devegowda) May 23, 2024