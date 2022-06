Watch: भारत बंद के चलते ट्रैफिक जाम से दिल्ली-NCR का हाल बेहाल, रेंगकर चलने को मजबूर गाड़ियां

Bharat Bandh Traffic Jam: अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है. ऐसे में छात्रों समेत कई संगठनों ने दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी. इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है. उसने राष्ट्रीय राजधानी के बॉडर्स पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इतंजाम किए हैं. हर गाड़ी को बारीकी से चेकिंग करने के बाद ही दिल्ली में एंट्री करने दी जा रही है.

बॉडर्स पर चेकिंग

पुलिस द्वारा की जा रही इस चेकिंग की वजह से नोएडा, गुरुग्राम से दिल्ली में प्रवेश करने वाले बॉडर्स पर भारी जाम लग गया है. आलम यह है कि गाड़ियां रेंगकर चलने को मजबूर हैं.

दिल्ली मेट्रो का करें इस्तेमाल

हालांकि, अभी तक विरोध का असर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) पर नहीं पड़ा है. मेट्रो सामान्य रूप से चल रही है. ऐसे में दिल्ली जाने के लिए निजी वाहनों की अपेक्षा मेट्रो का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, मान सिंह रोड, तुगलक रोड पर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ना जाने की सलाह दी है. इसके अलावा गोल डाक खाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, तीन मूर्ति चौक, पृथ्वीराज रोड से आगे बसों की एंट्री बंद रहेगी. इसके साथ ही गोल मेथी, क्लेरिजेस, क्यू-पॉइंट, सुनहरी मस्जिद जंक्शन और मौलाना आजाद रोड पर भी सुबह 8 से 12 बजे के बीच न जाने को कहा है.

Due to special traffic arrangements inwards movement of buses will be restricted in New Delhi beyond Gol Dak Khana Junction, Patel Chowk, Windsor Place, Teen Murti Chowk, Prithviraj Road

#WATCH | Massive traffic snarl on the Sarhaul border at Delhi-Gurugram expressway as Delhi Police begins checking of vehicles in wake of #BharatBandh against #AgnipathScheme, called by some organisations. pic.twitter.com/QPYtguMKV1

— ANI (@ANI) June 20, 2022