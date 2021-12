शिवराज सिंह चौहान से लेकर राहुल गांधी तक, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद किसने क्या कहा

नई दिल्ली: तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए एक बड़े हादसे में भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त (IAF Helicopter Crashes) हो गया. हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) समेत सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी सवार थे. भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने ट्वीट कर इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की जानकारी दी. वहीं हादसे की खबर के बाद देशभर के राजनेताओं ने उनके सकुशल होने की कामना की है.

शुभकामना संदेशों का सिलसिला जारी

इस हेलीकॉप्टर में क्रू मेंबर्स समेत कुल 14 लोग सवार थे. वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीडीएस के स्वस्थ्य और सकुशल होने की कामना की है.

Received the news of an Army helicopter crash carrying CDS General Shri Bipin Rawat Ji and other senior Army officials in Tamilnadu. I am praying for their well-being and good health. — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 8, 2021

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी ट्वीट करके CDS रावत, उनकी पत्नी और चॉपर में सवार लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है.

Hoping for the safety of CDS General Bipin Rawat, his wife and others onboard the chopper. Prayers for speedy recovery. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 8, 2021

इसबीच पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata ) ने भी ट्वीट कर सीडीएस रावत और उनके परिवार की स्पीडी रिकवरी के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

Extremely tragic news coming in from Coonoor. Today, the entire nation prays for the safety of those who were onboard including CDS Bipin Rawat and his family members. Also praying for the speedy recovery of everyone who was injured. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 8, 2021

गोवा (Goa) के सीएम प्रमोद सावंत (Dr. Pramod Sawant) ने भी इस हादसे को लेकर CDS रावत और अन्य लोगों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.