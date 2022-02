जम्मू-कश्मीर तक पहुंचा हिजाब विवाद, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: कर्नाटक (Karnataka) से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक कॉलेज से शुरू हुआ यह विवाद अब देश की मुख्यधारा की राजनीति पर हावी हो रहा है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं.

J&K: I fear BJP won't stop at Hijab. They will come for other symbols of Muslims & erase all. For Indian Muslims it is not enough to be an Indian, they have to be BJP as well: PDP Chief Mehbooba Mufti in Srinagar pic.twitter.com/qTJlzMGN6R

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने हिजाब (Hijab) विवाद पर केंद्र सरकार (Central government) पर निशाना साधा है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ‘मुझे डर है कि बीजेपी हिजाब पर ही नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों के अन्य प्रतीकों को भी खत्म करने में जुटी है’. उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफी नहीं है, उन्हें भी बीजेपी का होना जरूरी है.

Everyone has the right to wear & eat as they wish and is free to practice their religious beliefs. There are some radical elements who are attacking a religion in an attempt to win polls by dividing people on communal lines: Former J&K CM Farooq Abdullah in Pulwama on #HijabRow pic.twitter.com/DkJblLqt4h

