Crime News: हाथापाई के बाद हिंदू युवक पर पेट्रोल डालकर जलाया, बुरी तरह झुलसा

Hindu Youth Set Ablaze: झारखंड (Jharkhand) से पेट्रोल (Petrol) डालकर जलाने का एक और मामला सामने आया है. दरअसल यहां के गढ़वा (Garhwa) जिले में एक हिंदू युवक दीपक सोनी (Deepak Soni) को पेट्रोल डालकर जला दिया गया. इसका आरोप कसमुद्दीन (Kasamuddin) नामक एक शख्स पर लगा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि दीपक सोनी और कसमुद्दीन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. फिर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई. आरोप है कि बाद में कसमुद्दीन ने दीपक सोनी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया.

युवक पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

पेट्रोल डालकर हिंदू युवक (Hindu Youth) को जलाने की घटना पर गढ़वा जिले के नगर उंटारी (Nagar Untari) पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि हाथापाई के बाद एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है. मामले की छानबीन की जा रही है.

