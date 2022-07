DNA Analysis: डॉ राजेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं करते थे नेहरू? इस शख्सियत को बनाना चाहते थे भारत का पहला राष्ट्रपति

History of First President of India: क्या जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के नेता डॉ राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे. उनकी जगह उनकी राष्ट्रपति पद की पसंद कौन थे. इस बारे में अहम खुलासा हुआ है.