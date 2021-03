Holi 2021: US नेवी बैंड ने गाया बॉलीवुड सॉन्ग, Kamala Harris ने भी दी बधाई

वॉशिंगटन: अमेरिका के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस (CNO) माइकल एम गिल्डे द्वारा गाया एक हिंदी सॉन्ग सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) भी मौजूद थे. दोनों एक डिनर मीटिंग के दौरान मिले थे.

फिल्म स्वदेश का गाना 'ये जो देश है मेरा...' गाते हुए अमेरिका के नेवल अधिकारियों का एक वीडियो भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'यह एक दोस्ती का बंधन है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता.'



यह गाना 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश के लिए एआर रहमान (AR Rahman) ने गाया था. इस वीडियो में अमेरिकी नौसेना बैंड के गायक की एक टीम दिखाई दे रही है. अमेरिकी नौसेना की टीम वर्दी में भारतीय फिल्म का गाना गा रही है. 1.5 मिनट का यह वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर 196k से अधिक बार देखा गया है. इसे 15.3k से अधिक लोगों ने लाइक किया है.

US Navy Band ने ट्वीट किया है, 'नेवी बैंड 1925 से @USNavy को सहयोगी राष्ट्रों से जोड़ रहा है! #HappyHoli.' एक अलग ट्वीट में संधू ने 'शानदार शाम' की मेजबानी के लिए यूएस CNO एडमिरल गिल्डे को धन्यवाद दिया. संधू ने लिखा कि वह भारत-अमेरिका साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं. अपने मैसेज में उन्होंने लिखा , अमेरिका के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस (CNO) माइकल एम गिल्डे ने कहा, हम इंडो-पैसिफिक और उसके बाहर एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी नियम-आधारित आदेश को बढ़ावा देंगे.'

यह भी पढ़ें: Holi 2021 Guidelines: कोरोना को लेकर हर जगह सख्ती, होली मनाने से पहले जान लें अपने राज्य की गाइडलाइंस

कमला हैरिस ने दी बधाई

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, 'होली की शुभकामनाएं! होली को उन जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है जो अपने प्रियजनों पर उछाले जाते हैं. आनंद से भरपूर होली का त्योहार सकारात्मकता का संदेश देता है. उन्होंने लिखा है, यह मुख्य रूप से हिंदू त्योहार है लेकिन यह अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है. यह देश में वसंत के आगमन का प्रतीक है.

Happy Holi Holi is best known for vibrant colors that are tossed at friends and loved ones. Full of joy, Holi is all about positivity, setting aside our differences, and coming together. A message that’s been embodied by communities across the world during these tough times.

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 28, 2021