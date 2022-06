Amit Shah: गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अमित शाह, PM मोदी को लेकर कही ये बात

Amit Shah Interview Today: गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बीस साल पहले किस तरह एक साजिश की गई उसका सिलसिलेवार खुलासा किया है.

पीएम मोदी ने किया विषपान

न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'PM नरेंद्र मोदी पिछले 18 साल से विषपान करते रहे. 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मैंने उन्हें काफी नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद हम कुछ नहीं बोले थे.'

मोदी और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार

आगे उन्होंने ये भी कहा, 'मोदी और बीजेपी के खिलाफ करीब दो दशक से दुष्‍प्रचार चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. अब आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साबित होता है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे.'

'बीजेपी सरकार आई तो बंद हो गए दंगे'

इस दौरान अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष का कहना है कि दंगे होते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, 'ये सब बेकार की बाते हैं क्योंकि 2002 दंगों के बाद से न तो गुजरात में कभी दंगे हुए और ना ही 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को दंगों की आग में झुलसने दिया गया. ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद दंगे बंद हो गए.'

यहां देखें पूरा इंटरव्यू

#WATCH LIVE | HM Amit Shah breaks his silence on what happened during the 2002 Gujarat riots. An interview with ANI Editor Smita Prakash. https://t.co/qkX9eAYeG6

— ANI (@ANI) June 25, 2022