CISF Women Battalion: देश को मिलेगी पहली CISF महिला बटालियन, गृह मंत्रालय ने दिखाई हरी झंडी

CISF: मंगलवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए सीआईएसएफ की पहली महिला रिजर्व बटालियन बनाने को हरी झंडी दे दी है. सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों यानी वीआईपीज, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर फोर्स की बढ़ती तैनाती को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 1000 से ज्यादा कर्मियों वाली पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है.

फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि नई रिजर्व बटालियन की तैनाती के लिए जल्द भर्ती, ट्रेनिंग और जगह के चयन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. उन्होंने आगे बताया,'यह ट्रेनिंग विशेष रूप से एक विशिष्ट बटालियन तैयार करने के लिए शुरू की जा रही है. यह इकाई वीआईपी सुरक्षा के साथ-साथ हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो आदि की सुरक्षा में कमांडो के रूप में बहुविध भूमिका (Multiple Modes) निभाने में सक्षम होगी.'

Ministry of Home Affairs has approved the establishment of the first all-women battalion of the Central Industrial Security Force. The CISF Headquarters has started preparations for the early recruitment, training and selection of locations for the HQs of the new Battalion. The… pic.twitter.com/c9unusiYAE

— ANI (@ANI) November 12, 2024