OPINION: वो झगड़ते रहे, मासूम कुछ समझ ही न पाई... मां-बाप के बीच पिसने वाले बच्चों का दर्द कौन समझेगा?

सुबह-सुबह X (पहले Twitter) स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो पर नजरें थम गईं. वीडियो पुरुष अधिकारों की वकालत करने वाले एक अकाउंट ने शेयर किया था. मैंने कैप्शन पढ़े बिना ही वीडियो चला दिया. एक व्यक्ति किसी हाईराइज सोसायटी की तरफ बढ़ता नजर आता है. उसके कंधे पर कोई बच्ची सोई हुई है. व्यक्ति गेट तक पहुंचता है, तब तक भीतर से एक महिला आती है. वह बच्ची को अपने कंधे से लगा लेती है और वापस जाने लगती है. वह शख्स वहीं खड़ा होकर कुछ कहता है, महिला पलटती है, तेजी से वापस लौटती है. बच्ची को फौरन नीचे उतार कर उस व्यक्ति से भिड़ जाती है. हाथापाई होने लगती है.

वीडियो का फोकस लड़ रहे जोड़े पर है लेकिन मेरी नजर उस बच्ची पर है. वह तो गहरी नींद में लग रही थी, यूं अचानक उठाकर खड़ा कर दिए जाने से सकपका गई. सामने लड़ रहे महिला और पुरुष शायद उसके मां-बाप होंगे. वह बच्ची एक बार आंखें मींचते हुए बाल सही करती है. झगड़ा और बढ़ जाता है, कुछ लोग जमा हो जाते हैं. इतने में कोई भली महिला उस बच्ची को भीतर ले जाती है.

इधर सिक्योरिटी वाले उस व्यक्ति को घेर लेते हैं. अगले कुछ सेकेंड पूछताछ और बहस है, फिर वीडियो खत्म हो जाता है. अब मेरी नजर वीडियो के कैप्शन पर पड़ती है. पहली लाइन पढ़ते ही बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है. उस बच्ची पर तरस आने लगता है. उस महिला और पुरुष से भिड़ जाने का मन होने लगता है. अचानक से खुद को बड़ा असहाय महसूस करने लगता हूं.

An NRI Father was having family court order to take his Autistic daughter at 2.30 pm and drop her back at 8 pm at the gate of the IITL Nimbus - Express Parkview, Greater Noida where his estranged wife lives. On Tuesday evening Girl slept and because of that the Father came little… pic.twitter.com/0InF7VpbKJ

