Goa Politics: गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत कांग्रेस के आठ विधायक बुधवार को सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए. यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई है. बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में मौजूदा समय में विपक्ष के नेता माइकल लोबो भी शामिल हैं. अब दिगंबर कामत ने उस वजह का खुलासा किया है, जिस कारण उन्होंने बीजेपी जॉइन की. उन्होंने मुताबिक वह भगवान से पूछकर बीजेपी में शामिल हुए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में कामत ने कहा, "मैं मंदिर गया और देवी-देवताओं से पूछा कि यह (बीजेपी जॉइन) मेरे दिमाग में चल रहा है. मुझे क्या करना चाहिए...भगवान ने कहा, आगे बढ़ो और फिक्र मत करो.''

Goa | I went to a temple, asked Gods & Goddesses that this (joining BJP) is in my mind, what should I do... God said, you go ahead, don't worry: Former Congress MLA Digambar Kamat, after joining BJP (14.09) pic.twitter.com/Nne2X9Q3zI

