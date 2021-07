Karnataka: कुर्सी जाने की अटकलों के बीच BS Yediyurappa ने दिए पद छोड़ने के संकेत, जानें क्या कहा

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा जोरों पर है और बीते हफ्ते सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद अटकलें तेज हो गई थीं. इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुद पद छोड़ने के संकेत दिए हैं और कहा है कि आलाकमान जो निर्देश देगा उसको मानेंगे.

सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने कहा, 'हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है. इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) जो भी फैसला करेंगे, मैं उसका पालन करूंगा. भाजपा को सत्ता में वापस लाना मेरा कर्तव्य है. मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सहयोग करने का आग्रह करता हूं.'

There is an event on 26th (July) on completion of 2 years of our govt here. After this, I will follow whatever JP Nadda will decide. It is my duty to bring back BJP to power. I urge party workers & seers to cooperate: Karnataka CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/gLVbvFarTE

इससे पहले बुधवार को बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने ट्वीट कर भी इस्तीफे के संकेत दिए थे. उन्होंने लिखा, 'मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी का वफादार कार्यकर्ता हूं. मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मैंने ऊंचे आदर्शों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा की है. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पार्टी के संस्कारों के अनुरूप आचरण करें और ऐसा कोई प्रदर्शन या अनुशासनहीनता न करें, जिससे पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़े.'

I am privileged to be a loyal worker of BJP. It is my utmost honour to serve the party with highest standards of ethics & behaviour. I urge everyone to act in accordance with party ethics & not indulge in protests/indiscipline that is disrespectful & embarrassing for the party.

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) July 21, 2021