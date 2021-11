कश्मीर से T20 वर्ल्ड कप का बड़ा कनेक्शन, इंग्लैंड को मिल रही कड़ी टक्कर; अब इस बात का इंतजार

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों का असर धरातल में दिखने लगा है. पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के साथ जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और पूर्वोत्तर में भी विकास की कई कहानियां दूसरों को प्रेरणा दे रही है. सफलता के इन्हीं पैमानों के बीच यहां बात कश्मीर (Kashmir) की जिसका इस बार के ICC T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से सीधा कनेक्शन है.

दरअसल कश्मीर में बन रहे विलो बैट (Made in Kashmir willow bat) का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा टी 20 विश्व कप जैसे मेगा इवेंट में किया जा रहा है. यह कश्मीर में बैट निर्माण से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है.

T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत में जब ओमान (Oman) के खिलाड़ियों ने कश्मीर में निर्मित बैट का इस्तेमाल किया तो इसे बनाने वाली कंपनी GR8 के मालिक भावुक हो गए. एक न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने विस्तार से अपनी कंपनी के लक्ष्य और एचीवमेंट की जानकारी दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ओमान के खिलाड़ियों ने उनके बैट का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की उसके बाद कंपनी के ओनर कबीर ने कहा कि यह सिर्फ एक भावनात्मक दिन नहीं था बल्कि कश्मीर में बैट निर्माण बिरादरी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था.

Made in Kashmir willow bat made first appearance in ongoing T20 World Cup



It's big achievement that Kashmir-made willow bats have reached to international stage as few players from Oman cricket team are playing with Kashmiri bats in T20 World Cup:Fawzul Kabeer, Owner, GR8 Sports pic.twitter.com/KJA7Uj8lQs