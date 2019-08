मुस्लिम स्कॉलर ने राहुल गांधी की लगाई ऐसी क्लास, PM मोदी की बुराई करने से पहले सोचेंगे सौ बार

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के चर्चित इस्लामिक स्कॉलर इमाम मोहम्मद तौहिदी (Imam Mohamad Tawhidi) ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुके राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर जमकर निशाना साधा है. साथ ही इमाम मोहम्मद तौहिदी ने मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले का समर्थन किया. तौहिदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी को एक खराब नेता बताया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनीं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर भी तंज कसा.

इमाम मोहम्मद तौहिदी ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी एक खराब नेता हैं, जो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं. सोनिया गांधी भी बहुत अच्छी नहीं हैं. गाजा के चरमपंथियों के साथ उनके रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए. ये लोग अपने हितों के लिए काम करने में विशेषज्ञ हैं और फिर कैमरे पर रोते हैं. ये लोग पेशेवर नेता नही हैं.

वहीं, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था. कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा. पाकिस्तान और कश्मीर दोनों ही भारत का हिस्सा हैं. हिंदू से मुस्लिम बन जाने पर यह तथ्य बदल नहीं जाता है कि भारत हिंदूओं की सरजमीं है. भारत तो इस्लाम से भी पुराना है और पाकिस्तान से भी. कृपया ईमानदार बनो.

Kashmir was never part of Pakistan. Kashmir will never be part of Pakistan.

Both Pakistan and Kashmir belong to India. Muslims converting from Hinduism to Islam doesn’t change the fact that the entire region is Hindu Land. India is older than Islam let alone Pakistan. Be honest..

— Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) August 11, 2019