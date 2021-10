IMD Alert: इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें 14 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: मौमम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों के लिए देश के प्रायद्वीप हिस्से (Peninsular India) में भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान लगाया है. विभाग की हालिया चेतावनी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्व मध्य अरब सागर (Arabian Sea) के ऊपर बना हुआ है. ऐसे में पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के प्रभाव से अगले 5 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र (Maharashtra) में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.

मौसम विभाग ने 12,13 और 14 अक्टूबर को केरल के छह जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौमस विज्ञानियों ने शाम चार बजे जारी बुलेटिन में कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्णाकुलम और इडुक्की जिलों में तीन दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस बीच तिरूवनंतपुरम, पलक्कड, मलप्पुरम एवं कोझिकोड जिले के लिये येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक यह चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) उत्तरी अंडमान सागर और पड़ोस के ऊपर स्थित है जो मध्य क्षोभमंडल स्तर तक फैला हुआ है. इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. आपको बता दें कि अभी 24 घंटे में 20 सेमी से अधिक बारिश होने की संभावित स्थितियों में रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया जाता है जिसका मतलब भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान होता है. ऑरेंज अलर्ट का मतलब भारी बारिश अर्थात छह सेमी से 20 सेमी के बीच, जबकि येलो अलर्ट में छह से 11 सेमी बारिश होती है.

♦ A cyclonic circulation lies over Eastcentral Arabian Sea and extends upto mid tropospheric level tilting southwestwards with height. It is very likely to persist during next 3-4 days and an east-west trough at lower levels runs from cyclonic circulation over north Andaman Sea

