Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान! आज से तीन दिन तक कहर ढाएगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: आज से तीन दिन यानी 13 अगस्त तक झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. ओडिशा में भी 13 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है. इस सिलसिले में रेड अलर्ट (Red alert) भी जारी किया गया है. इसके अलावा, गुजरात (Gujarat weather), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), महाराष्ट्र (Maharashtra) जैसे राज्यों में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश (Heavy Rain) का पूर्वानुमान लगाया गया है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मॉनसून (Monsoon) के सेकेंड फेज में भी कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. पश्चिम बंगाल (West Bengal rain alert), के साथ पूर्वोत्तर की बात करें तो आज असम (Assam) में भी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. वहीं 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक झारखंड (Jharkhand rain), पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. ओडिशा (Odisha rain) में भी 13 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है.

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट

भोपाल स्थित मौसम विज्ञानी नरेंद्र मेश्राम के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2-3 दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में अधिक बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं भोपाल और जबलपुर संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल, जबलपुर, सागर, रीवा, चंबल और ग्वालियर संभाग में गरज और चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. राजधानी भोपाल में भी कल से लगातार बारिश की का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार अभी पूरे एक हफ्ते तक बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा.

(ii) Active monsoon conditions lies over Central India with a Well Marked Low Pressure Area over East Madhya Pradesh & neighbourhood and a Low Pressure Area lies over Saurashtra & adjoining Northeast Arabian Sea. 1/2 pic.twitter.com/IabVvBG7nK

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 10, 2022