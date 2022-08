Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान! आज से चार दिन तक कहर ढाएगी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: मानसून के दूसरे चरण में कई जगह बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. वहीं इस साल मानसून की बारिश को लेकर काफी अप्रत्याशित रवैया देखने को मिला है. कई राज्यों में अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है तो कई इलाकों में कम बारिश या महज बूंदाबांदी की वजह से उन जगहों के किसान परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने 21 अगस्त तक देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं.

इन राज्यों में संभलकर!

18 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ और 20 और 21 अगस्त को कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. वहीं 19 अगस्त के आसपास बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं 21 अगस्त तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, में भी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह 21 अगस्त को बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है. 22 अगस्त तक ओडिशा में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर वीकेंड में थोड़ी-बहुत बारिश होने की संभावना है.

o Scattered to isolated light/moderate rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal on 17th & 18th August, 2022. 9/9 pic.twitter.com/rkzXiitRp9

