Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान, अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: पूरे भारत (India) में मानसून (Monsoon) के दूसरे चरण की बारिश (Rain) ने रफ्तार पकड़ ली है. देश के कई राज्यों में बाढ़ (Flood) जैसे हालात हैं. मध्य प्रदेश (MP), गुजरात और ओडिशा (Odisha) समेत कई राज्यों की नदियां उफान पर हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy rain) का अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा (Goa) में 20 और 21 अगस्त को तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. आइए जानते हैं देशभर के मौसम (Weather Update) का हाल.

'देश के इन हिस्सों में संभलकर'

मौसम विभाग (IMD) ने गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 19 से 21 अगस्त तक मध्यम बरसात का अनुमान जताया गया है. वहीं गंगा के किनारे वाले पश्चिम बंगाल के जिलों में आज शुक्रवार 19 अगस्त (19 August Friday) और कल शनिवार को हल्की बारिश होगी. इसी तरह ओडिशा में आज 19 अगस्त से 20 अगस्त तक गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है. वहीं झारखंड (Jharkhand) में 19 और 20 अगस्त को, मध्य प्रदेश (MP) के पूर्वी हिस्से और छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) में भी लगातार 21 अगस्त तक हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है. गुजरात (Gujarat), महाराष्ट्र (Maharashtra), गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान (Rajasthan) समेत कई राज्यों में आज भी तेज बारिश के आसार हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने देश के 10 राज्यों में 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है.

पूर्वोत्तर के मौसम का अनुमान

वहीं देश के पूर्वोत्तर हिस्से की बात करें तो मौसम विभाग ने आज 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दो दिन के लिए असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.

Fairly widespread/widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Odisha during 18th-20th; Gangetic West Bengal on 18th & 19th; Jharkhand on 19th & 20th; Vidarbha on 20th & 21st; 1/8 pic.twitter.com/UjErLYJqvL

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 18, 2022