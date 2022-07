India Covid Update: लगातार दूसरे दिए आए कोरोना के 20 हजार से ज्यादा केस, आज से फ्री में लगेगी बूस्टर डोज

India Covid Update 15th July: पिछले कई दिनों से बढ़ते कोरोना मामलों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है. आज (शुक्रवार को) लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 20,038 नए मामले मिले हैं. इस दौरान 47 लोगों की जान चली गई. वहीं कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है. इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि आज से अगले 75 दिनों तक युवाओं को फ्री में कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी.

लगातार दूसरे दिन आए 20 हजार से ज्यादा केस

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामले बढ़कर 1,39,073 हो गए हैं. पिछले 24 घंटे में 16,994 लोग कोरोना से रिकवर हो गए. देश में करीब 145 दिन बाद लगातार दूसरे दिन 20 हजार से ज्यादा कोविड केस सामने आए हैं. बता दें कि गुरुवार को देश में कोरोना के कुल 20,139 नए मामले सामने आए हैं.

#COVID19 | India reports 20,038 fresh cases, 16,994 recoveries, and 47 deaths in the last 24 hours.

Active cases 1,39,073

Daily positivity rate 4.44% pic.twitter.com/GzzN9m3pcx

— ANI (@ANI) July 15, 2022