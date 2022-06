India Covid Update: डराने लगा कोरोना! 109 दिन बाद 24 घंटे में आए 12 हजार से ज्यादा केस

India Covid Update: देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. पिछले कई दिनों से कोरोना मामले 8 हजार से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं. इस बीच कोरोना का आंकड़ा 12 हजार के पार पहुंच चुका है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 12,213 नए मामले सामने आए हैं. कल के मुकाबले कोरोना केस में 38.4 फीसदी का इजाफा हुआ है. देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 58,215 पहुंच गई है. वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.35 फीसदी है.

#COVID19 | India reports 12,213 new cases & 7,624 recoveries, in the last 24 hours.

Active cases 58,215

Daily positivity rate 2.35% pic.twitter.com/yL8XVI0RHf

— ANI (@ANI) June 16, 2022