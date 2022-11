Vikram-S Launched: स्पेस प्रोग्राम में भारत का डंका, तीन सैटेलाइट्स के साथ पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च

Skyroot Aerospace Rocket Launch: भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-एस' तीन सैटेलाइट्स को लेकर शुक्रवार को अंतरिक्ष यान से रवाना हुआ. छह मीटर लंबे विक्रम-एस का नाम स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है. इसे साढ़े 11 बजे लॉन्च किया गया. विक्रम-एस को स्काईरूट एयरोस्पेस ने विकसित किया है. एक नई शुरुआत के प्रतीक के तौर पर इस मिशन को 'प्रारंभ' नाम दिया गया है. विक्रम-एस ने चेन्नई के स्टार्ट-अप स्पेस किड्ज, आंध्र प्रदेश के स्टार्ट-अप एन-स्पेस टेक और आर्मेनियाई स्टार्ट-अप बाजूमक्यू स्पेस रिसर्च लैब के सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी. इस सफल लॉन्च के बाद इसरो ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट में लिखा, मिशन प्रारंभ सफलतापूर्ण पूर्ण हुआ. स्काईरूट को बधाई, भारत को बधाई.

89.5 Kms peak altitude achieved. Vikram-S rocket meets all flight parameters. It's history in the making for India. Keep watching https://t.co/p2DOuRFiIA#Prarambh #OpeningSpaceForAll

— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) November 18, 2022