Jammu-Kashmir: कश्मीर घाटी में अबतक कितने आतंकवादी ढेर? सामने आई ये जानकारी

Operation All out Jammu-Kashmir: कश्मीर (Kashmir) में इस साल की शुरुआत से अभी तक आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने 100 आतंकवादियों को मार गिराया है. इनमें से सबसे अधिक 63 आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से नाता रखते थे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

ऑपरेशन जारी

देश की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने कहा, ‘सुरक्षा बलों ने कश्मीर में इस साल की शुरुआत से अभी तक 29 विदेशी आतंकवादियों समेत कुल 100 आतंकवादियों को मार गिराया है.’ ऑपरेशन आल आउट भी जारी है. घाटी में ढूंढ़ कर आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है. सुरक्षा बलों के हर अभियान को कामयाबी मिल रही है.

पिछले साल की तुलना में दोगुनी कामयाबी

उन्होंने बताया कि यह पिछले वर्ष इस दौरान मारे गए आंतकवादियों की संख्या से दोगुना है. अधिकारियों ने कहा, ‘पिछले साल पहले पांच महीनों और 12 दिन में आतंकवाद रोधी अभियानों में एक विदेशी आतंकवादी सहित 50 आतंकवादी मारे गए थे.’

उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से 63 आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के थे, जबकि 24 अन्य जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे.

(इनपुट: न्यूज़ एजेंसी भाषा के साथ)

