Light Combat Helicopter: सेना को मिला पहला कॉम्बैट हेलिकॉप्टर, जमीन से आसमान तक मचाएगा तबाही; जानें खासियत

Indian Army first LCH: भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों में एक नया हेलीकॉप्टर शामिल हो गया है. आज (29 सितंबर को) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर (Light Combat Helicopter - LCH) को सेना को सौंपा. ये अपनी तरह का देश का पहला हेलीकॉप्टर है. HAL ने इसे आर्मी एविएशन कॉर्प्स (Army Aviation Corps) के डायरेक्टर जनरल को सौंप दिया है.

सीमाओं की निगरानी में होगी आसान

लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर के सेना के बेड़े में शामिल होने के बाद सेना की युद्धक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है. ये कहां तैनात किया जाएगा, इसे लेकर अभी सेना की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है. लेकिन अभी इसे जोधपुर के स्क्वॉड्रन में तैनात किया गया है. इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने के बाद देश की सीमाओं की निगरानी आसान हो जाएगी. बताया जा रहा है कि इसे चीन की सीमा पर तैनात किया जा सकता है.

Indeginiously designed & developed Light Combat Helicopter #LCH has been inducted into #IndianArmy. The first #LCH was formally handed over by #HAL to Director General, #ArmyAviationCorps. Highly manoeuvrable & agile, #LCH will significantly enhance the combat capability. pic.twitter.com/m5DSTlHlc4

