इंडियन कोस्ट गार्ड और ATS ने पकड़ी पाकिस्तानी नाव, जानिए फिर क्या हुआ

अहमदाबाद: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात (Gujarat) तट से एक बार फिर भारी मात्रा में ड्रग्स (Drugs) बरामद की है. बीती रात हुई एक बड़ी कार्रवाई में भारतीय जलक्षेत्र में 77 Kg हेरोइन ले जा रही पाकिस्तानी नाव (Boat) को पकड़ा तो जांच के दौरान ये खुलासा हुआ. जिसके बाद कोस्ट गार्ड्स की टीम ने पाकिस्तानी बोट के क्रू मेंबर्स समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) और भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Gaurd) के संयुक्त अभियान के दौरान रविवार रात को मादक पदार्थ की इस बड़ी खेप को जब्त किया गया. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 400 करोड़ रुपये है.

गुजरात के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने ट्वीट किया कि गुजरात एटीएस के साथ चलाए गए अभियान में तटरक्षक ने मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी बोट ‘अल हुसैनी’ को भारतीय जलक्षेत्र में पकड़ा और नौका में सवार चालक दल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया. ट्वीट में करीब 400 करोड़ रुपये की 77 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने की पुष्टि की गई.

ये भी पढ़ें- Agra: 'घटिया आजम खान' का बदला नाम, इस नए नाम से जानी जाएगी ये रोड

आपको बता दें कि इस बोट को आगे की जांच के लिए गुजरात के कच्छ जिले स्थित जाखू तट पर लाया गया था.

Indian Coast Guard, in a joint operation with Gujarat ATS, has apprehended a Pakistani fishing boat 'Al Huseini' with 6 crew in Indian waters carrying 77 kgs of heroin worth approximately Rs 400 crores: PRO Defence, Gujarat

— ANI (@ANI) December 20, 2021