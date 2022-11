WATCH: PM मोदी के बाली पहुंचने पर भारतीय समुदाय में उत्साह, ‘चिट्ठी आई है’ गाना गाकर किया प्रधानमंत्री का स्वागत

PM Modi in Bali: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन और इससे इतर वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को बाली, इंडोनेशिया पहुंच गए हैं. बाली एयरपोर्ट का उनका पारंपरिक स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री के बाली पहुंचने पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह दिखा और उन्होंन बेहद गर्मजोशी के लए पीएम का स्वागत किया. भारतीय समुदाय के लोगों ने मशहूर बॉलीवुड सॉन्ग ‘चिट्ठी आई है’ गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया.

बता दें दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन मंगलवार को शुरू हो रहा है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेता शामिल होंगे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from Indians in Bali, Indonesia. pic.twitter.com/wKSlqoO8rT

