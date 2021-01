Good News: 6 जनवरी से वापस शुरू होंगी India-Britain की Flights, जानिए क्या हैं तैयारियां

नई दिल्ली: भारत (India) से ब्रिटेन (Britain) के लिए उड़ानें (Flights) 6 जनवरी 2021 से दोबारा शुरू हो जाएंगी. नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है. हालांकि ब्रिटेन से भारत के लिए विमान परिचालन उसके दो दिन बाद 8 जनवरी 2020 से शुरू होगा.

पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'भारत से ब्रिटेन के लिए 6 जनवरी 2021 को और ब्रिटेन से भारत के लिए 8 जनवरी, 2021 को हर सप्ताह 30 उड़ानों का परिचालन होगा. इस दौरान सिर्फ 15 भारतीय विमानन कंपनियों और 15 ब्रिटिश विमानन कंपनी को ही उड़ान की अनुमति दी गई है. पुरी ने बताया कि ये प्रक्रिया 23 जनवरी 2021 तक वैध रहेगी. हालांकि इसके बाद संख्या के बारे में समीक्षा कर विचार किया जाएगा.

Resumption of flights between India & UK:

India to UK from 6 Jan 2021.

UK to India from 8 Jan 2021.

30 flights will operate every week. 15 each by Indian & UK carriers.

This schedule is valid till 23 Jan 2021. Further frequency will be determined after review.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) January 2, 2021