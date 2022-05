IRCTC लाया धमाकेदार ऑफर, सस्ते में करिए कश्मीर की सैर; मिलेगी फ्लाइट और 7 दिन के लिए होटल

Jannat-e-Kashmir Tour Packages: कश्मीर को देश का ताज कहा जाता है. इस जगह के बारे में कहा गया है, 'गर फिरदौस बर रूये जमी अस्त/ हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त'. यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यही हैं. इसलिए हर देशवासी एक बार इस स्वर्ग का दीदार करना चाहता है. कश्मीर जाने के लिए लोगों को एक बड़ा बजट बनाना होता है. लेकिन अब इस मुश्किल को आसान बनाने का काम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने अपने एक पैकेज के जरिए किया है. IRCTC जन्नत-ए-कश्मीर टूर पैकेज लाया है. जिसमें आप फ्लाइट से कश्मीर जा सकते हैं साथ ही वहां होटल में 7 दिन तक ठहर भी सकते हैं.

दरअसल, IRCTC ने जन्नत-ए-कश्मीर (Jannat-E-Kashmir) नाम के इस टूर पैकेज में वह सब रखा है जो आपके कश्मीर की सैर के सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. इस पैकेज की जानकारी IRCTC ने खुद अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेज पर शेयर की है. जिसमें आने जाने के साथ 6 रात और 7 दिन होटल में रुकने की भी जुगाड़ है. चलिए जानते हैं कि इस पैकेज में आपको और क्या-क्या मिलेगा और इसका कितना खर्च आएगा...

Paradise on Earth, the breathtaking scenic beauty awaits you. Take the IRCTC air tour package starts from ₹34300/- pp* for 7D/6N. For bookings & details, visit https://t.co/OXThQQmSEE @AmritMahotsav

