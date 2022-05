Threats to kill: इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भाजपा की नूपुर शर्मा को दी गला काटने की धमकी, ट्विटर पर हंगामा

Threats to kill: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने खुद को मिल रहे धमकी भरे संदेशों के बारे में दिल्ली पुलिस को ट्विटर के जरिये सूचना दी.

शर्मा ने ट्वीट किया, 'दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस आयुक्त-मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं... कुछ तस्वीरें संलग्न कर रही हूं. कृपया संज्ञान लें.'

:@DelhiPolice @CPDelhi I am getting continuous death and beheading threats against my family and myself which are egged on by @zoo_bear because of his attempts to incite communal passions and vitiate the atmosphere by building a fake narrative.

Attaching a few pics. Please note. pic.twitter.com/QmgA2uRCrS

— Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) May 27, 2022