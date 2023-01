Jains Protest: दिल्ली से गुजरात तक सड़कों पर जैन समाज, ओवैसी ने सरकार के लिए कही ये बात, जानें पूरा मामला

Jains Protest: झारखंड सरकार द्वारा श्री सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल के रूप में नामित करने की योजना और गुजरात के पलिताणा में जैन मंदिर में तोड़फोड़ का मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इसके विरोध में दिल्ली, गुजरात, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इस मामले में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जैन समाज के समर्थन में सरकार पर हमला बोला है.

जैन समाज के विरोध का समर्थन करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी सरकार के सामने मांग रखी है. ओवैसी ने ट्वीट किया है कि हम जैन समाज के लोगों के समर्थन में खड़े हैं. झारखंड सरकार को अपना फैसला रद्द करना चाहिए. इतना ही नहीं ओवैसी ने गुजरात में हुई तोड़फोड़ पर सीएम से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील भी की.

We support this Jain community protest and the Jharkhand government must rescind the decision & @CMOGuj must take strong action. https://t.co/Ngcdh88kFS

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 1, 2023