गन्ने के खेत में लाइव एनकाउंटर, 50 से अधिक गोलियों की बौछार, देखें रोंगेटे खड़े कर देना वाला वीडियो

Punjab Police arrested 2 Landa Gang Members: पंजाब में पुलिस बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं कमिश्नरट पुलिस जालंधर ने गांव कंगनिवाल के पास लांडा गैंग के 2 साथियों में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं. इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से 50 से ज्यादा गोलियां चलीं. बताया जा रहा है कि पुलिस बड़े पैमाने पर पीछा करने के दौरान 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, वहीं गैंगस्टर भी घायल हुए है.

लांडा गैंग के बदमाश गए पकड़े

बताया जा रहा है कि आरोपी पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 हथियार और कई कारतूस बरामद किए है. पंजाब पुलिस ने लांडा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की गोली लगने से मौत हो गई है. पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डीजीपी पंजाब ने क्या बताया?

In a major breakthrough, Jalandhar Commissionerate Police arrests 2 associates of Landa Group after an intense shootout in #Jalandhar. 50+ shots fired from both sides

2 Police officials injured during high-stake chase, Gangsters sustain injuries; They were involved in multiple… pic.twitter.com/0ewxaqbfdq

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 22, 2024