जामिया प्रशासन ने कहा, 'यूनिवर्सिटी में बाहरी लोग घुस रहे हैं, 750 फर्जी आईकार्ड मिले हैं'

नई दिल्ली: जमिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia University) के वीसी ने नजमा अख्तर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में दिल्ली पुलिस ( Delhi Police,) की एंट्री के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करेंगे. जामिया प्रशासन ने यह भी दावा किया कि यूनीवर्सिटी में बाहरी लोग घुस रहे हैं और 750 फर्जी आईकार्ड मिले हैं.

वीसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इस सब की भरपाई कैसे होगी. वीसी ने कहा, आप प्रोपर्टी को फिर से बना सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स जिन हालात से गुजरे उसकी भरपाई कैसे होगी. हम इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग करेंगे. उन्होंने कहा यह हमारे लिए एक भावनात्मक आघात था.

Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia, Najma Akhtar: We will file an FIR against the entry of Police in our university campus. You can rebuild the property but you cannot compensate for the things the students went through. We demand a high level inquiry. pic.twitter.com/iaGRaQ7Hrh

