रूस-यूक्रेन जंग के बीच जापानी पीएम पहुंचे भारत, PM मोदी से इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्लीः जापान (Japan) के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (PM Fumio Kishida) दो दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं. इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की. दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भारत और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग (Russia Ukraine War) के दौरान जापानी पीएम का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जापानी प्रधानमंत्री भारत यात्रा के दौरान देश में 5,000 अरब येन (42 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश की घोषणा कर सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यह निवेश अगले 5 वर्षों में किया जाएगा. जापान के निक्केई अखबार ने बताया कि 5,000 अरब येन का निवेश, किशिदा के पूर्ववर्ती शिंजो आबे द्वारा 2014 में घोषित 3,500 अरब येन के निवेश और वित्त पोषण के अतिरिक्त होगा.

Advancing friendship with Japan.

Prime Ministers @narendramodi and @kishida230 held productive talks in New Delhi. Both leaders discussed ways to boost economic and cultural linkages between the two countries. pic.twitter.com/GYhHjlarKY

