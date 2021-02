श्रीनगर में राजनयिक दौरे के बीच आतंकी हमला, आतंकी संगठन मुस्लिम जाबांज फोर्स ने ली जिम्मेदारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के श्रीनगर (Srinagr) में डल झील के पास एक होटल पर आतंकी हमला (Terrorist Attack) हुआ है. बुधवार शाम करीब 7 बजे आतंकियों ने होटल कर्मचारी पर फायरिंग कर दी. हमले में घायल होटल कर्मचारी को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है. बता दें कि ये घटना उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर हुई है जहां 23 देशों के राजनयिक ठहरे हुए हैं.

घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबांज फोर्स ने ली है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने ट्वीट कर कहा, 'श्रीनगर में कृष्णा ढाबा पर हुए हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, ये हमले अस्वीकार्य हैं. मैं हमले में घायल होटल कर्मचारी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

Very sorry to hear about the attack on the Krishna Dhaba in Srinagar, these attacks are unacceptable. I hope the injured person who is himself associated with the dhaba & is undergoing treatment in a city hospital makes a complete & speedy recovery.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 17, 2021