BJP President: भाजपा को मिला नया कप्तान या फिर से नड्डा को कमान? अमित शाह का बड़ा ऐलान

BJP's national president: भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर चल रहा मंथन अब समाप्त हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है. उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अमित शाह ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है. उनके (जेपी नड्डा) पूरे नेतृत्व काल में पार्टी के संगठन ने बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 'सेवा ही संगठन' के सिद्धांत पर काम किया है. देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल भाजपा है. जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भाजपा में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव हमेशा समय पर पार्टी संविधान के अनुकूल होते रहे हैं.

The term for Nadaa Ji as the Party President has been extended till June 2024.

Throughout his leadership-term, the organisation of the Party has worked on the principle of 'Seva Hi Sangathan' right from the booth to the national levels.

