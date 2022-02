कच्चा बादाम' ट्रेंड का असर, पीयूष गोयल ने यूं बताया देश में यूनिकॉर्न का ग्रोथ

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपने भी कभी न कभी कच्चा बादाम वाला ट्रेंडिंग गाना तो सुना ही होगा. तमाम सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर ने इस पर अपने शॉर्ट वीडियोज बनाकर जमकर लाइक्स और व्यूज बटोरे हैं. लेकिन क्या आपको पता है असल में 'कच्चा बादाम' कोई गाना नहीं बल्कि मूंगफली बेचने वाले भुवन बैद्यकर द्वारा गुनगुनाया गया छोटा सा ट्रैक था जिसे उसके किसी ग्राहक ने वीडियो बनाकर शेयर कर दिया. बाद में उनकी आवाज में म्यूजिक एड कर इसे ट्रेंडिंग गाने में बदल दिया गया.

'कच्चा बादाम' ने भुवन बैद्यकर को भी काफी लोकप्रिय बना दिया है, सोशल मीडिया पर रातों-रात स्टार बने लोगों में अब उनका भी नाम शामिल हो गया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भुवन बैद्यकर का एक मीम शेयर कर भारत में यूनिकॉर्न ग्रोथ (Unicorn Grouth) की मिसाल दी है. पीयूष गोयल ने 'कच्चा बादाम' के 'जनक' भुवन बैद्यकर की बिफोर (पहले) और आफ्टर (बाद) वाली एक फोटो शेयर कर मजेदार तरीके से ये बताने की कोशिश की कि भारत में यूनिकॉर्न कितनी तेजी से बढ़ रहा है.

Another 'Kacha Badam' becomes 'Pakka'

India adds its Tenth Unicorn in just 53 days pic.twitter.com/25RRezpfZF

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 23, 2022